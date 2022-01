EPA Zona desmilitarizada, geralmente, é palco de deserções do Norte para Sul

Um homem não identificado entrou na Coreia do Norte por terra na virada do ano, confirmou o Exército de Seul neste domingo (2). O movimento é extremamente raro e ocorre em uma área muito vigiada desde a separação das duas nações em 1953.

O indivíduo foi identificado no sábado (1º) pelos equipamentos que fazem a vigilância da zona desmilitarizada (ZDC) "às 21h20, hora local" e caminhou em direção ao Norte. O governo de Pyongyang não se manifestou sobre o fato.

Segundo dados do governo sul-coreano, cerca de 30 mil pessoas fugiram da Coreia do Norte em direção ao Sul nas décadas sucessivas à guerra (1950-1953), mas as travessias em sentido contrário são muito raras. A última que se tem notícia havia acontecido em julho de 2019.