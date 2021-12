M.T ElGassier/Unsplash Mulher teria sido agredida pelo companheiro após contar de estupro

Em Florianópolis (SC), uma mulher, que tem cerca de 40 anos, disse ter sido agredida pelo companheiro após contar a ele que havia sido estuprada por outro homem. Os dois acusados foram presos.

De acordo com a Polícia Civil, ela e o companheiro brigaram na madrugada da última terça-feira (28) em uma praia no norte da capital de Santa Catarina. Depois da discussão, ela voltou sozinha para casa e foi abordada por um homem. A vítima teria sido levada para a casa do suspeito, de 35 anos, onde o abuso teria acontecido.

Quando chegou em casa, contou ao companheiro — que também tem cerca de 40 anos — o que havia acontecido. Nisso, ele teria a agredido.

A Polícia Militar foi acionada e o casal foi levado à 7ª Delegacia de Polícia da Capital, em Canasvieiras.



Após o depoimento da mulher, a Polícia Civil foi até a casa do homem suspeito do abuso sexual e, no local, encontraram a canga de praia da vítima. Ele foi preso por estupro.

Já o companheiro dela, foi preso por violência doméstica. O Judiciário pediu a prisão preventiva dos dois.



Em nota, a Polícia Civil escreveu que aguarda o resultado dos laudos periciais que estão sendo feitos com a roupa da vítima e dos exames de corpo de delito, realizados na mulher e no homem suspeito do estupro.