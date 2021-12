GOVBA Doações chegam às cidades e a Universidade Federal da Paraíba divulga seu plano de ação

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) prorrogou até este domingo (2) a campanha solidária para arrecadação de alimentos, roupas, colchões, colchonetes e materiais de higiene, para as famílias baianas atingidas pelas chuvas. A arrecadação deve ser enviada para a Bahia na madruga da segunda-feira (3).

O Campus I da UFPB será o local escolhido para o auxílio . Ponto de referência é a rotatória do bairro do Castelo Branco, na entrada da Via Expressa Padre Zé que dá acesso ao Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA).

A partir disso, é necessário se encaminhar para a recepção no prédio da Reitoria, no acesso pela rampa, e na Unidade de Mangabeira, onde estão localizados o Centro de Informática (CI) e o Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional (CTDR).

Divulgação Fachada da Universidade Federal da Paraíba, instituição que irá ajudar as famílias

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) também disponibilizou um ponto de arrecadação , no Shopping Sebrae (no Bairro dos Estados). Neste ponto, a arrecadação acontece até está sexta-feira (31), mas com previsão de reiniciar a arrecadação em prol da campanha na próxima semana, em conjunto com a UFPB.

A UFPB pede à comunidade universitária e à sociedade em geral que possam se engajar nessa campanha que vem mobilizando todo o país. Além disso, estende o convite para que outras instituições possam unir esforços para a missão de ajudar a população.