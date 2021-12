Pixabay / Divulgação Irmãs foram estupradas e engravidaram do mesmo homem

Duas irmãs engravidaram após terem sido abusadas sexualmente no município de Alagoa Grande, na Paraíba . As vítimas, de acordo com a Polícia Civil, tiveram um relacionamento com o acusado na infância. O homem, de 31 anos, foi preso nesta quarta-feira (29), em cumprimento a uma ordem judicial.

Os estupros geraram quatro filhos, segundo os policiais. A primeira vítima engravidou com apenas 12 anos e depois teve mais dois filhos, segundo a delegada Ellen Lima ao Portal T5 . Hoje, a jovem está com 18 anos e apresenta distúrbios psicológicos em decorrência dos abusos.

Já a irmã mais nova, também foi estuprada e engravidou com a mesma idade. Quando procurava atendimento médico, a vítima realizou a denúncia.

A menina não frequentava mais a escola por vergonha da gravidez. De acordo com a delegada, a família delas vive em extrema vulnerabilidade social.

O acusado foi conduzido à delegacia da cidade após uma denúncia do Conselho Tutelar. Ele já respondia por furto, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.