Montagem iG / Foto: Reprodução Homem despejou líquido inflamável, riscou um fósforo e correu em seguida

Um supermercado foi vandalizado na cidade de Governador Valadares, leste de Minas Gerais . Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem entrando no estabelecimento com um balde, despejando um líquido inflamável e riscando o fósforo. O fogo se alastrou rapidamente. Veja:





O homem entrou no supermercado por volta das 14h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada e se dirigiu ao local para apagar as chamas. O incêndio foi controlado e não houve vítimas.

Reprodução Homem entrou no mercado segurando balde com material inflamável





A Polícia Militar informou que o homem que ateou fogo no supermercado não é um criminoso conhecido, aparentemente não é morador de rua ou usuário de drogas.

Segundo os agentes, as apurações iniciais indicam que provavelmente se trata de um consumidor insatisfeito que resolveu se vingar. Os policiais também consideram a possibilidade de ele ter sido repreendido por querer entrar sem máscara no supermercado e agiu em retaliação.