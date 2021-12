Reprodução Lewis Gray publicou foto com o rosto inchado

Um jovem de 13 anos precisou ser levado à emergência de um hospital após ter uma "reação alérgica" a um óculos de realidade virtual, em Surrey, na Inglaterra . O rosto de Lewis Gray ficou inchado após passar o dia brincando com o presente que ganhou dos avós de Natal.

No dia seguinte à brincadeira, a mãe do menino, Kirsty Reed, de 33 anos, notou que a pele ao redor dos olhos e a testa do filho estavam começando a ficar vermelhas. Depois, os olhos do garoto se fecharam com o inchaço, o que levou o pai dele, Christopher, a levá-lo às pressas ao hospital.

"Ele ficou brincando com os óculos no dia de Natal durante algumas horas", disse Kirsty ao jornal The Sun. "Quando ele acordou na manhã do Boxing Day (dia 26), havia irritação nas maçãs do rosto e na testa. Quase parecia que ele estava usando blush. Os seus olhos estavam quase fechados com o inchaço", acrescentou.

O jovem recebeu atendimento, foi medicado e liberado.

O óculos que o menino usava era o Oculus Quest 2, da Facebook Technologies. A empresa começou a receber relatos de irritação em dezembro de 2020 e iniciou uma investigação, segundo o site.