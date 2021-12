Divulgação/PMSP Policiais militares de São Paulo

O governo de São Paulo proibiu os policiais militares de publicar vídeos e fotos nas redes sociais relacionados ao trabalho na corporação. Nos últimos anos, muitos PMs começaram a postar esse tipo de conteúdo e alguns se tornaram até celebridades na internet.

A decisão proíbe que os policiais falem nas redes até mesmo os cargos que ocupam. De acordo com a publicação do Diário Oficial do estado, a medida também impede o uso de qualquer imagem da PM nas publicações, como as fardas, armamento, símbolos e fotos com viaturas.

Além disso, o texto prevê que está vedada a monetização, ou seja, ganhar dinheiro com os posts, devido às publicações relacionadas à corporação. Os policiais terão 20 dias para se adequar à decisão.