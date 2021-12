Pixabay Menino de 10 anos estava em estado de choque quando socorro chegou

Uma criança de 10 anos morreu após um procedimento cirúrgico em uma clínica odontológica de Igarapé, região da Grande Belo Horizonte na tarde de segunda-feira (20).

Por volta das 12h, uma ambulância da cidade foi chamada para prestar socorro a Anthony Bernardo da Silva Souza, que tinha passado por uma extração. No local, a equipe de socorro o encontrou em estado de choque.

O garoto chegou sem vida na UPA Prefeito Osvaldo Cândido de Queiroz. Os médicos tentaram reanimá-lo, sem sucesso, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde.

A polícia deve ouvir testemunhas do caso. Segundo o G1, equipes foram até à Clinica Odonto Family para realizar os primeiros levantamentos. O advogado da cirurgiã que coordenou o procedimento afirmou que a clínica está sob custódia legal, e que a perícia vai ajudar no esclarecimento do caso.

O corpo de Anthony foi removido ao Posto Médico Legal de Betim para ser submetido aos exames de praxe.