Reprodução Imagens do incêndio foram divulgadas nas redes sociais

Um incêndio está atingindo um complexo gastronômico e cultural no Setor de Clubes Esportivos Sul, no Distrito Federal. O local - batizado de Casa Maaya e inaugurado recentemente, tem estrutura toda de palha, material altamente inflamável.

Segundo testemunhas que passaram pelo local, as labaredas estão altas, e fumaça é vista de vários pontos da cidade. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros e duas ambulâncias prestam atendimento no local. Segundo o SBT Brasília, cerca de 50 pessoas estavam no local já foram retiradas.

"Hoje é o dia mais triste de todos nós da Casa Maaya. Na manhã desta terça-feira (21), por volta das 10h, uma de nossas operações começou a pegar fogo, e foi contido antes que se espalhasse", disse a administração do local em nota divulgada à imprensa.

"Felizmente o incidente não teve vítimas. Ainda não sabemos a causa do incêndio e vamos colaborar com todas as investigações para podermos descobrir. É importante frisar que nós temos todos os alvarás emitidos pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria de Segurança Pública para o funcionamento, assim como o de inspeção toda nossa estrutura e equipamento. Ao longo do dia e com o decorrer das informações vamos mantendo todos informados.”

Ainda não há informações sobre a proporção do incêndio ou sobre o estado de saúde dos frequentadores que foram resgatados do local.