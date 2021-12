Reprodução Tiroteio interrompe missa e assusta fiéis em Maceió

Religiosos que assistiam uma missa na Paróquia São João Dom Bosco, no bairro do Benedito Bentes, localizado em Maceió, viveram momentos tensos no último domingo (19). Isso porque um tiroteio interrompeu a celebração e assustou os fiéis. Assista ao momento do incidente:





Houve registro de imagem pois a missa noturna estava sendo transmitida nas redes sociais pela Pastoral da Comunicação (Pascom) da paróquia.

No registro, é possível identificar o momento dos disparos enquanto o padre Edinaldo Farias celebrava a cerimônia com os fiéis. Os fiéis presentes no local foram orientados a se abrigar na sacristia do templo - isso enquanto o tiroteio acontecia nos arredores da igreja.





Após um breve período, o celebrante pede calma aos religiosos e solicita que os presentes acompanhem o término da celebração, mas - novamente - os tiroteio volta a ocorrer. Ninguém se feriu no episódio.