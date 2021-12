PRF DIVULGAÇÃO Polícia encontra homem morto com tiro no rosto dentro de carro

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (13), em Blumenau, em Santa Catarina. Ele estava dentro de um carro abandonado e estava com uma marca de tiro no resto. O corpo foi recolhido do local para a perícia e a Polícia Civil vai apurar o caso.

A Polícia Rodoviária Federal afirmou que nenhuma arma ou cápsulas de projétil foram encontrados no automóvel, indicando um possível assassinato do homem, que estava no banco do motorista.

O carro em que o homem foi encontrado não tinha registro de roubo ou furto.