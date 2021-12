Reprodução Circo é notificado por realizar acrobacia com cachorro no Ceará

Agentes da vigilância sanitária notificaram no último sábado (11) um circo, localizado na cidade de Granja, no Ceará, após os artistas realizarem uma performance acrobática com um cachorro.

ATENÇÃO! @circo_jamaica_oficial que está fazendo essa PALHAÇADA com cachorro em GRANJA-CE. Ou vocês param com isso, ou amanhã mesmo entro com uma ação judicial contra vocês e peço para fechar esse circo! Quer correr risco? Corram vocês e não o pobre do cachorro! pic.twitter.com/KvHt9SFp0x — Célio Studart (@CelioStudart) December 11, 2021





Nas imagens, compartilhadas nas redes sociais, o número circense que o animal paricipa baseia-se em escalar uma escada suspensa no ar e realizar um salto ao final. Dois homens encontram-se no chão com um pano esticado para amortecer a queda do cão - que cai de mal jeito.

Célio Studart (PV-CE), deputado federal, publicou nas suas redes sociais que processará o circo caso os mesmo não interrompam o número praticado com o cachorro.

Leia Também

"Ou vocês param com isso, ou amanhã mesmo entro com uma ação judicial contra vocês e peço para fechar esse circo! Quer correr risco? Corram vocês e não o pobre do cachorro!", afirmou o parlamentar.

A Prefeitura de Granja se manifestou e afirmou, em nota, que uma equipe de vigilância sanitária foi enviada até o local. A veterinária que esteve no local afirmou que todos os animais do circo encontram-se em situação preservada de saúde.





Segundo o poder público municipal, a dona do circo alegou não saber da proibição do uso de animais em atividades circenses e "pediu desculpas a toda a população que se sentiu incomodada. Garantiu que não irá mais colocar o número nos próximos espetáculos". Contém informações do portal Metrópoles.