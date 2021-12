Divulgação/Corpo de Bombeiros Bombeiros resgatam banhistas em cachoeira do interior de SP; tromba d'água matou duas mulheres

Duas pessoas morreram e duas estão desaparecidas na cachoeira do Rancho do Zé Neto, em Lavrinhas, a cerca de 232 quilômetros de São Paulo, após uma tromba d'água atingir o local. Outras 16 pessoas foram resgatadas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as pessoas se banhavam no local quando o rio aumentou rapidamente de nível por causa da chuva. Uma das vítimas é uma mulher de 65 anos, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu em um hospital de Cruseiro. Não há informações sobre a outra vítima.

O caso aconteceu por volta das 12h, na trilha do Rio do Braço, que dá acesso á cachoeira do Rancho do Zé Neto.

Duas pessoas ainda estão desaparecidas. As buscas foram encerradas por volta das 18h, e serão retomadas amanhã.