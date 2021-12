reprodução/google streetview Caso será investigado pela 12ª delegacia em Taguatinga

Um funcionário da limpeza dde um hotem em Taguatinga, no Distrito Federal, encontrou um feto no vaso sanitário durante seu turno na manhã de ontem (11).

O homem acreditava que o vaso estava entupido. Ao retirar o que estava bloqueando a passagem da água, constatou que tratava-se de um feto humano com o tamanho da palma da mão, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

Segundo o Correio Braziliense, o local foi isolado e a polícia acionada. A equipe do Instituto de Criminalística foi até o local e ralizou a perícia. As investigações serão conduzidas pela 12ª Delegacia de Taguatinga Centro.