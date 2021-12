Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros no Lago Corumbá, em Caldas Novas (GO)

Paulo Vitor Torres, de 17 anos, morreu ao tentar atravessar a nado o Lago Corumbá, em Caldas Novas (GO), na tarde de ontem (12).

O acidente aconteceu por volta das 13h, segundo relato do Corpo de Bombeiros. O resgate foi complicado por conta da cor da água, que estava muito escura, e a profundidade de 19 metros do local. As buscas duraram 40 minutos. Outros 15 adolescentes estavam na celebração.

O adolescente estudava em um colégio de Santa Cruz de Goiás, a 122km de Caldas Novas. Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Goiás, a viagem foi organizada pelos formandos, sem participação dos professores ou gestores da escola.

Segundo o Metrópoles, a pasta lamentou a fatalidade e afirmou que vai prestar o apoio necessário à família do estudante.