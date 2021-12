REPRODUÇÃO / GOOGLE MAPS Polícia investiga o caso

Nesta sexta-feira (10), um casal chegou a um posto de saúde com um bebê recém-nascido morto, em Aparecida de Goiânia, em Goiás . Os pais da criança disseram que o menino tinha apenas 28 dias de vida e que eles teriam dormido em cima dele.

De acordo com o que foi relatado pelo casal, os dois acordaram de madrugada e viram a criança já sem vida e, então, se dirigiram à Unidade de Pronto Atendimento Buriti Sereno por volta das 4 horas da manhã.

No local, os médicos constataram a morte do bebê e a Polícia Militar e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. Os pais ficaram no posto de saúde para dar todas as informações para a investigação e constatar a causa da morte do menino.

A recepcionista teria acionado a PM assim que o casal chegou no local com a criança sem vida nos braços.