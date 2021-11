Reprodução Caso Flordelis: Julgamento dos acusados terá início nesta terça (23)

Acusada de ser a mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, Flordelis dos Santos de Souza encontra-se presa e com seu mandato de deputada caçada pela Câmara. Seus filhos, porém, enfrentarão, à partir das 13h da próxima terça-feira (23), o primeiro julgamento na condição de réus por suspeita de envolvimento no crime.

Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, é acusado de ter realizado os disparos contra Anderson na garagem da residência onde moravam, em 2019.

Lucas Cezar dos Santos Souza, filho adotivo da ex-deputada, foi denunciado por ter comprado a arma utilizada no assassinato. A acusação sobre ambos é a de homicídio triplamente qualificado - quando não há chance de defesa por parte da vítima.

Angelo Máximo, advogado assistente de acusação, afirmou que utilizar-a os vídeos com depoimentos de ambos os acusados. "Em um, o Flávio confessa ter dado os tiros, em outro, o Lucas diz que recebeu carta da mãe para assumir o crime no lugar de Flávio. É preciso se fazer justiça após dois anos e cinco meses da morte do pastor Anderson".

A fala de Máximo refere-se a uma carta que Lucas escreveu à Flordelis e que foi entregue no presídio Bandeira Stampa, no Complexo de Gericinó, em Bangu. Nela, o rapaz afirma que já havia preparado um texto de confissão - numa tentativa de livrar Flávio.





O julgamento está agendado para começar na próxima terça-feira (23), às 13h, e terá Nearis Arce como juíza do caso. A magistrada escolherá sete jurados, de uma lista de 25 convocados, de maneira aleatória através de um sorteio. Para que a sessão seja instalada, é preciso que ao menos 15 estejam presentes para serem sorteados. Caso contrário, uma nova data será marcada para o início do julgamento.