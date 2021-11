Reprodução/redes sociais Motorista de uma SUV acelerou contra uma multidão e matou cinco pessoas nos EUA

Um veículo SUV invadiu em alta velocidade um desfile de Natal em Waukesha, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, e atropelou dezenas de pessoas no último domingo (21). No total, cinco pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas, segundo a polícia local. Confira o momento do acidente:



🇺🇸 Atropelamento EUA:



Um carro vermelho atropelou diversas pessoas em um desfile de Natal, na cidade de Waukesha no Wisconsin.



Não se sabe o motivo do ataque, mas já se fala em diversos mortos. pic.twitter.com/34a6NR6sb4 — Noticias e Alertas para o Brasil (@Nabnoticias) November 22, 2021





"Podemos confirmar que cinco pessoas morreram e 40 estão feridas. No entanto, esses números podem mudar à medida que coletamos mais informações", disse a polícia do condado de Waukesha em um comunicado.

Segundo agências internacionais, entre os feridos há ao menos 12 crianças. O incidente ocorreu pouco depois das 16h30 (local, 22h30 GMT), durante desfile anual na cidade de Waukesha, um subúrbio de Milwaukee.

As autoridades ainda não deram qualquer informação sobre a possibilidade de o incidente ser um atentado de origem interna ou externa

"Uma van vermelha entrou em nosso desfile de Natal", disse o chefe de polícia Dan Thompson. Uma investigação está em andamento", disse ele, acrescentando que o motorista foi identificado e detido.





Não houve outras ameaças, observou o oficial. O Journal Sentinel relatou que imagens mostram o SUV acelerando na direção do desfile.

O governador de Wisconsin, Tony Evers, disse que ele e sua esposa estavam "orando por Waukesha" e por "todas as crianças, famílias e membros da comunidade afetados”.