Polícia Civil/Divulgação Adolescentes foram presos em Campos Altos, em MG

Dois adolescentes de 16 e 17 anos foram presos por envolvimento em um homicídio, no Bairro Camposaltinho, em Campos Altos ( MG ), nessa terça-feira (16). A dupla faz parte de uma organização criminosa denominada "Al Qaeda".

O crime ocorreu no dia 30 de agosto, mas a vítima, de 41 anos, morreu dias depois em um hospital de Uberaba. O motivo do crime, segundo a Polícia Civil informou o G1 , foi uma dívida de drogas. No dia do assassinato, mais de 90 buchas de maconha foram apreendidas na casa do homem morto pelos criminosos.

Os acusados — que têm passagens por tráficos de drogas, associação ao tráfico, porte de armas, homicídios, roubos e furtos — foram detidos e levados ao centro de internação no município de Araxá.

A companheira do homem disse à PM que na casa dele funcionava um ponto de venda de drogas e, naquele dia, dois adolescentes atiraram contra ele.