Reprodução/Pexels Homem estupra a vizinha horas antes de se casar

No último domingo (14), um homem, de 38 anos, estuprou a sua vizinha, de 23 anos, poucas horas antes de ele se casar na cerimônia religiosa e no cartório. O caso aconteceu em Governador Valadares, Minas Gerais . As informações são do O Tempo.

Segundo a vítima, o homem pulou o muro, invadiu a sua casa e a ameaçou com uma faca. O suspeito disse que estava ali para matar a mulher e as suas filhas.

Ele a levou para a sala de estar e a estuprou. Antes disso, falou que iria se casar naquele dia e queria uma “despedida”.

Depois de cometer o abuso, o suspeito foi até o quarto das duas meninas, de 2 e 4 anos, e as ameaçou com uma faca. Com os gritos das crianças, o homem foi embora, mas fez outra ameaça de morte caso fosse denunciado.

A vítima foi à Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência. Na sequência, foi encaminhada ao hospital para fazer exames. O suspeito está foragido.