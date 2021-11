Reproducao / TV A menina foi encontrada no Ceará, depois de seis dias de desaparecimento registrado no Distrito Federal

Foi encontrada nesta quinta-feira, depois de seis dias, a jovem de 13 anos que estava desaparecida em Samambaia, no Distrito Federal . A localização da menina teve apoio da Polícia Civil do Ceará , onde ela foi achada, em ação conjunta com a Polícia Civil do DF.

De acordo com o delegado adjunto da 32ªDP do Distrito Federal, Fernando Celso Rodrigues, a menina foi encontrada bem e será trazida de volta à cidade onde vive. Ainda não há informações sobre as causas do desaparecimento ou quem acompanhava a jovem. O delegado também lembrou da importância na agilidade do registro de desaparecimentos para maiores chances de localização.

O caso

Vista pela última vez na sexta-feira, dia 5, quando supostamente iria para a escola, a adolescente se comunicou com a família até o final da tarde daquele dia. Depois, a jovem não enviou mais mensagens e não voltou para casa.

Os familiares chegaram a receber uma mensagem da menina informando que estava assistindo a uma aula, por volta das 18h. No entanto, a mãe foi à escola e descobriu que ela não tinha sido vista naquele dia. Além disso, câmeras de segurança mostraram que a menina seguiu em direção oposta ao colégio em que estudava quando saiu de casa naquela manhã.