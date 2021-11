Reprodução/Facebook Espada templária roubada no Ceará

A réplica de uma espada templária foi furtada de uma loja maçônica em Crato, no Ceará, na última sexta-feira (5). O objeto foi doado ao estabelecimento por uma instituição no Rio de Janeiro. No estado, só existem duas unidades do item.

O suspeito do crime foi visto por câmeras de segurança. Ele foi identificado e é alvo de operações da Polícia Civil do Ceará.

O registro das câmeras mostra o suspeito pulando um muro para entrar na loja. Ele começa a vascular o interior do estabelecimento com um saco nas mãos. Ele pega o objeto, joga em direção à rua e em seguida deixa o local.

A Polícia Civil pede que testemunhas auxiliem os trabalhos policiais encaminhando denúncias para o número (88) 3102-1285, da Delegacia Regional do Crato.