Divuldação/PM Homem foragido é encontrado deitado numa rede pendurada em um ponto de ônibus

Policiais militares do 7º Batalhão faziam patrulhamento em Brasília na noite desta quarta-feira (10), quando se depararam com um homem deitado em uma rede que estava pendurada no ponto de ônibus CLSW 303. Ao comportar-se de maneira estranha, a polícia descobriu que o rapaz era um foragido.

Os agentes faziam um patrulhamento de rotina quando perceberam que o homem estava atrapalhando a circulação no ponto de ônibus. Ao falarem com o indivíduo, perceberam que, durante a abordagem, ele ficou bastante nervoso e evitou responder aos questionamentos.

Questionado sobre sua identidade, ele não quis responder corretamente. Além disso, o homem também não informou se tinha antecedentes criminais. Isso foi o bastante para a polícia investigá-lo e descobrir que ele tinha dois mandados de prisão para serem cumpridos. A ordem foi emitida pela Justiça do Estado da Paraíba.

Os mandados de prisão em aberto são por dirigir embriagado, danos e desacato. O homem foi preso e levado para 5ª DP onde ficou à disposição da justiça.