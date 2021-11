Reprodução/redes sociais Sargento saca arma durante confusão com vendedor de carros

Um policial militar foi flarado, na tarde da última quinta-feira (04), sacando uma arma de fogo após o início de uma confusão com um vendedor de carros na Cidade do Automóvel, em Brasília. O agente envolvido é sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Veja o vídeo:





Nas imagens, é possível ver o agente Bruno Lima da Cunha em uma área aberta, em frente a um carro de cor preta, com o revólver em punho. "Vem pra cima, eu tô paradinho aqui no meu lugar; vem pra cima", diz o policial, incitando uma reação do comerciante. O rapaz rebate: "Você não tá paradinho não, tá tudo gravado aqui".

Em seguida, o policial acusa os profissionais de "um bando de picaretas", ao passo que é xingado de "vagabundo" pelos autores das imagens. O oficial, então dá voz de prisão para o rapaz, que o desafia: "Vem me prender, então!"

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) afirmou que o oficial envolvido na confusão foi até a loja para buscar seu irmão, que deixou um veículo no local para resolver problemas em seu carro. A briga teria começado após a loja se recusar a arrumar o automóvel.





"O policial falou para o irmão deixar o local, pois ali não seria resolvido o problema. O carro do policial foi cercado e ele teve que descer e se posicionou em condições de se defender de agressões. O carro do policial chegou a ser avariado", explicou a corporação.

Todos os envolvidos foram encaminhados à 8ª Delegacia de Polícia (SIA), onde o dono do comércio foi autuado por danos simples e desacato a autoridade.