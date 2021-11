Reprodução "Sempre estiveram na política", diz advogado de Lula sobre Moro e Dallagnol

Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula (PT), concedeu entrevista a jornalista Bela Megale e falou sobre as prováveis candidaturas de Sergio Moro - à presidência da República - e Deltan Dallagnol - à Câmara dos Deputados. Segundo Zanin, ambos "sempre estiveram na política, só que antes usavam os seus cargos no sistema de Justiça para atacar adversários".

Segundo o representante do petista, o novo caminho traçado por Moro e Dallagnol confirma a atuação política de ambos. Esta, inclusive, foi a tese apresentada por Cistiano em um documento enviado ao Comitê de Direitos Humanos da ONU - que pode ser julgado em 2022.

"A candidatura confirma também o que dissemos perante o Conselho Nacional do Ministério Público, que está assistindo a saída de Dallagnol da carreira de procurador da República sem ter aplicado a punição que ele merecia por ter cometido violações grosseiras a direitos fundamentais e a prerrogativas profissionais dos advogados", opina Zanin.

Já Luiz Carlos Rocha, advogado que representou o ex-presidente no período em que o mesmo encontrava-se preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, buscam o foro privilegiado dos cargos eletivos.





"Na minha avaliação, o que Moro e Dallagnol buscam são a prerrogativa de foro e a estabilidade de cargos públicos. Acredito que o ex-juiz não chegará a se lançar candidato à Presidência, mas vai concorrer a um cargo que tenha certeza de vitória", avalia Luiz Carlos.