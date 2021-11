Reprodução TJ de Alagoas é alvo de operação da PF por suspeita de esquema de corrupção

A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (04), 15 mandados de busca e apreensão para investigar um esquema de corrupção no Tribunal de Justiça de Alagoas, autorizados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O principal alvo da operação é o desembargador Celyrio Adamastor Tenorio Accioly, que foi vice-presidente do tribunal.

A suspeita da investigação é que agentes públicos e advogados intermediaram a tomada de decisões judiciais favoráveis para uma empresa do ramo de educação em troca do pagamento de gastos pessoais do magistrado.

Além do crime dos crimes de corrupção passiva e ativa, há suspeita do crime de advocacia administrativa.





Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Alagoas, na sede do Tribunal de Justiça e em outros endereços. Também há mandados sendo cumpridos em Curitiba.