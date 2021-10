Reprodução/redes sociais Detento foge de prisão a nado e policiais abrem fogo para intimidá-lo

Na última terça-feira (26), um presidiário fugiu da Penitenciária Regional de Linhares, no bairro Jardim Laguna, após cortar um pedaço do alambrado do sistema prisional e pular no lago próximo a prisão. Durante sua fuga, agentes abriram fogo e realizaram disparos para intimidar o detento. Assista o momento da fuga:

Acionada para ajudar nas buscas, a Polícia Militar ainda não encontrou o detento. A Secretaria da Justiça (Sejus) informou que o preso cumpria pena no regime semiaberto e que sua fuga ocorreu durante atividades internas.

A pasta ressaltou que o fugitivo estava na fase final do cumprimento de sua pena e que seu alvará de soltura estava previsto para fevereiro do próximo ano. Sua prisão ocorreu devido ao tráfico de drogas.





A Corregedoria abrirá uma sindicância para apurar as circunstâncias da fuga.