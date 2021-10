Reprodução/Flickr Maioria acredita que Auxílio Brasil reduz chance de voto em Bolsonaro

O instituto Genial/Quaest divulgará, nesta quarta-feira (27), uma pesquisa que mostra a opinião pública sobre o lançamento do Auxílio Brasil. Segundo o levantamento, 54% dos entrevistados dizem que o novo programa diminuirá as cnahces de voto no presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para a próxima corrida ao Planalto. As informações são do jornalista Guilherme Amado.

Segundo o documento, cerca de 25% afirmam que o sucessor do Bolsa Família aumentará a probabilidade de Bolsonaro ter mais votos na próxima eleição. Outros 20% não souberam responder ou não opinaram.

De acordo com o levantamento, 70% dos participantes disseram estar informados a respeito do Auxílio Brasil. Outros 30% afirmaram que não sabiam do novo programa.

Se o novo benefício, que deve furar o teto de gastos, seria um risco fiscal à saúde financeira do país, 53% responderam que sim. Outros 47% disseram que desconhecem o risco que o país pode correr.

Leia Também





Ao questionar a preferencia e simpatia dos participantes sobre Bolsonaro e o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), 53% disseram ser simpáticos ao petista, enquanto 39% revelaram que preferem o atual mandatário. Outros 8% não responderam.

A pesquisa entrevistou 1.038 pessoas nos dias 23 e 24 de outubro e a margem de erro é de 3,1%.