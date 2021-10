Reprodução/TV Globo Major da PM-RJ é condenado por comandar milícia de Rio das Pedras e Muzema

O major da Polícia Militar, Ronald Paulo Alves Pereira e Daniel Alves, foram condenados por organização criminosa, em julgamento que acabou na manhã desta sexta-feira (22).

Ronald foi condenado a 17 anos e seis meses de prisão e 875 dias-multa. O outro réu, Daniel Alves de Souza, a 6 anos e três meses, além de 312 dias-multa. O Conselho de Sentença do IV Tribunal do Júri entendeu que o militar comandava a milicia de Rio das Pedras e da Muzema.

Não foi decretada a perda do cargo de Ronald na PM, porque o juiz Gustavo Kalil entendeu que caberia à Polícia Militar decidir sobre o caso.





O Gaeco do MPRJ denunciou 13 réus na primeira fase da Operação Intocáveis, que incluía além de Ronald e Daniel, o ex-capitão do Bope Adriano da Nóbrega, morto na Bahia em fevereiro do ano passado. Os promotores sustentaram o pedido de condenação dos réus.