Reprodução: iG Minas Gerais Polícia Federal prende membro da família Alcolumbre no Amapá

A Polícia Federal do Amapá realizou, na manhã desta quarta-feira (20), a prisão de Isaac Alcolumbre, primo do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). As informações são da jornalista Mônica Bergamo.

De acordo com Anderson de Andrade Bichara, superintendente do órgão no estado, informou que Isaac foi detido com uma grande quantidade de recursos "que ainda estão sendo contados".

Segundo o policial, o parente do ex-presidente do Senado Federal é proprietário de um aeródromo certificado por onde aeronaves de tráfico intenacional transitariam para a Colômbia e a Venezuela.





O delegado afirmou ainda que a família de Isaac é "envolvida com política", e que "o aeródromo servia de base para a rota do tráfico internacional de drogas".