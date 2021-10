Governo de Tocantins/Divulgação Mauro Carlesse, governador doTocantins

A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (20) uma operação de busca e apreensão que tem como alvos o governador do Tocantins, Mauro Carlesse (PSL), e o secretário da Segurança Pública, Cristiano Sampaio.

Segundo informações do G1, cerca de 250 policiais estão envolvidos na ação. O Palácio Araguaia, sede administrativa do governo do Tocantins, também é alvo de mandados.

A operação apura pagamentos de vantagens indevidas ligadas ao plano de saúde dos servidores e suposta obstrução de investigações.

As ordens judiciais foram emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“As investigações, iniciadas há quase dois anos, reuniram um vasto conjunto de elementos que demonstram um complexo aparelhamento da estrutura estatal voltado a permitir a continuidade de diversos esquemas criminosos comandados pelos principais investigados. Além da obtenção de novas provas, as operações buscam interromper a continuidade das ações criminosas, identificar e recuperar ativos frutos dos desvios, resguardar a aplicação da lei penal, a segurança de testemunhas e a retomada das instituições públicas”, informou o STJ em nota oficial.