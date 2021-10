Reprodução/redes sociais Policial surta na Bahia





Um policial militar de 44 anos teve um surto psicótico em Feira de Santana (BA). Na manhã deste domingo (03), ele ficou nu em via pública, atirou contra o chão e chegou a agredir um morador local, segundo relatos de testemunhas postados nas redes sociais.





Leia Também

No vídeo que circula na internet, é possível ver o policial, que teve a sua identidade preservada, completamente nu, falando sozinho - coisas desconexas, aparentemente - e gesticulando com bastante raiva. Um homem disse que foi agredido pelo PM e mostrou a sua boca com ferimento.

Policial surta na Bahia pic.twitter.com/VnleDvEr45 — Mario Esportes (@MarioEsportes) October 4, 2021





De acordo com informações do portal G1, o policial foi levado para Hospital Psiquiátrico Lopes Rodrigues. A PM da Bahia também afirmou que ele está sendo acompanhado pelo serviço de psicologia da corporação.