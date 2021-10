Roberto Parizotti/FotosPublicas Previsão do tempo é de frio para esta semana

Nova frente fria deve trazer chuvas para diversas regiões do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. De acordo com o Climatempo a situação nos estados é de alerta, já que há a possibilidade de temporais com granizo. O litoral também deve ficar com o mar mais agitado, devido às rajadas de vento, que deverão ultrapassar os 60km/h em uma faixa que vai desde a costa do Rio Grande do Sul até as praias paulistas.

Segundo o InMet (Instituto Nacional de Metrologia), as chuvas deverão chegar a 50 a 100 mm/dia, e os ventos intensos que podem chegar aos 100 km/h no Rio de Janeiro, sul de Minas, Norte e Centro-Oeste de São Paulo, além da divisa do Mato Grosso com o estado. As regiões também estão em estado de alerta, uma vez que o fenômeno pode causar queda de árvores e alagamentos.

Ao longo da semana, o Espírito Santo também deve ser atingido por pancadas. As chuvas devem diminuir nos quatro estados nesta quarta-feira (6), mas devem retornar já na quinta (7), informou o Climatempo. Somente o norte de Minas Gerais deve seguir com o tempo estável. Apesar do tempo fechado, as temperaturas devem continuar elevadas, com sensação abafada.

Além disso, o Centro-Oeste também será atingido por pancadas de chuva e há risco de temporais entre o sul de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. O norte será marcado por grande volume de chuvas, com possibilidade de tempestades no Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima. O tempo deve se manter estável nesta terça-feira (5) no Pará, Tocantins e norte de Goiás, mas as pancadas retomam no dia seguinte, com rajadas de vento e trovoadas.

No sul a previsão é de geada e temperaturas mais baixas, devido à entrada de uma massa de ar frio e seco. A MetSul afirmou que os termômetros podem registrar 5ºC ainda nesta segunda em diversas cidades do sul gaúcho, como Quaraí, Bagé e Jaguarão. Ao final do dia, Porto Alegre deve registrar temperaturas entre 12ºC e 13ºC.

As chuvas devem assolar principalmente o norte do estado, e o sul enfrentará geadas em algumas áreas, mesmo com o tempo mais aberto. O sol deve aparecer nesta terça, mas a sensação ainda será de frio. As mínimas, segundo a MetSul, podem ficar abaixo dos 10ºC. A geada deve se aproximar da Serra Catarinense e as precipitações voltam a ocorrer no sul do país já nesta quarta.