Reprodução Quintal do Espeto









Uma briga generalizada foi registrada no bar Quinta do Espeto, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Imagens da confusão estão circulando nesta quinta-feira nas redes sociais, inclusive com fotos de pessoas feridas e ensanguentadas, mas o quebra-quebra ocorreu na noite da última terça-feira (28).



Apesar de não haver uma confirmação oficial, alguns internautas dizem que a briga começou após o empate por 1 a 1 entre Atlético-MG e Palmeiras, em jogo que classificou o Verdão para a final da Libertadores . No entanto, testemunhas entrevistadas pelo G1 não citaram a partida.





O próprio estabelecimento também não fala do jogo: “Com relação aos fatos ocorridos na unidade Tatuapé, o Quintal do Espeto informa, que, infelizmente, mesmo prezando pela segurança dos clientes, com uma brigada de 12 seguranças, foi vítima de vândalos, que infiltrados entre os clientes promoveram desordem e agressão. O Quintal do Espeto solidariza-se aos envolvidos, e informa ainda que acionou o departamento jurídico para prestar assistência aos clientes envolvido", disse o bar em nota.

Reprodução Mulher mostra sua camisa cheia de sangue





Leia Também





Ao G1, presentes no local afirmaram que a casa estava lotada, sem uma quantidade adequada de seguranças para conter a briga. Confira as imagens:

Meu Deus e essa Briga que teve no quintal do espeto do Tatuapé , e todos falam que foi depois do gol do Dudu pic.twitter.com/ekyLcK3BYI — japa palestra ⓟ (@edwinhideki) September 30, 2021













Repare no telão , tá passando o gol do Dudu , deve ter sido após o fim do jogo pic.twitter.com/dZ1BzG5rRb — japa palestra ⓟ (@edwinhideki) September 30, 2021