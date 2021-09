Arquivo pessoal Vereador foi preso por agredir e tentar matar a mulher

Um vereador foi preso em Serranópolis de Minas ( MG ) após agredir e tentar matar a própria esposa, nessa terça-feira (28).

"Ele pegou a corda e puxou eu aqui e passou a corda aqui [diz apontando para uma árvore]. Eu falei: me solta, moço, solta, não me mata não [sic]", disse a mulher ao portal G1 .



Adva Avelino da Silva amarrou a mulher em uma árvore e a arrastou por um terreno de terra, de acordo com a Polícia Civil. A vítima ficou com marcas no pescoço e arranhões nas costas por conta das agressões do vereador.

"Ele proibiu que ela acessasse a rede social Facebook e, tendo em vista que ela não obedeceu suas ‘ordens’, ele amarrou essa senhora em uma espécie de enforcamento, pendurando ela em um pedaço de pau, uma árvore. Posteriormente, ele arrastou ela pelo chão do terreno", afirmou o delegado André Brandão, que conduz as investigações. De acordo com ele, as agressões foram motivadas por ciúmes.



Ao G1 , a Câmara de Vereadores disse que não vai se manifestar por ainda não ter conhecimento da situação.

Segundo a publicação, o casal está junto há 21 anos e tem três filhos. Um deles, de dois anos, estava na casa no momento das agressões, que ocorreram na última quinta-feira (23).

Leia Também

Depois de conseguir se desamarrar, a vítima acionou o advogado. "Ela usou o telefone de um dos filhos, já que o dela foi quebrado por ele durante a agressão", acrescentou o delegado.

No dia do crime, a polícia fez buscas pelo vereador, mas ele acabou fugindo. Adva Avelino da Silva foi encontrado com cerca de R$ 10 mil dias depois, em uma comunidade de difícil acesso, na casa de uma ex-namorada. A suspeita é que o dinheiro encontrado com ele seria usado para continuar a fuga, mas ele negou em depoimento.

"Pelas suas declarações, ela falou que ele realmente tentou ceifar sua vida, então ele incorreu no delito de tentativa de feminicídio", continuou.



O vereador depôs à polícia nesta quarta-feira (29) e alegou que agiu em legítima defesa, já que a mulher teria tentado esfaqueá-lo. O delegado, porém, não acredita que a versão seja verdadeira. O parlamentar também afirmou que os arranhões nas costas da esposa são decorrentes de uma queda quando ele a amarrava.