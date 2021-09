Chapay/ Pixabay Casal celebrou união na fronteira entre os dois países





As restrições de viagem nos Estados Unidos não impediram que um casal celebrasse sua união com a presença de seus familiares. Karen Mahoney e Brian Ray fizeram a cerimônia, no último sábado (25), na fronteira do país com o Canadá, de modo que nem os pais do noivo nem a avó da noiva perdessem o evento.



“Ela é minha única avó viva, a única avó que conheci, por isso era muito importante para mim que ela estivesse lá para assistir ao dia mais feliz da minha vida”, disse Karen à CNN.



Usar a fronteira como salão de festas pareceu uma solução porque os Estados Unidos têm limitado as viagens não essenciais por meios terrestres entre os dois países. Seria possível viajar de avião, mas a noiva não quis colocar os avós em risco, mesmo que eles já estejam vacinados contra a Covid-19.







Dessa forma, os noivos pediram ajuda a um amigo que trabalha para a patrulha de fronteira e organizaram o evento. Com isso, no dia e hora da celebração, os avós de Karen ficaram do lado do canadense, enquanto o casal e a festa ficaram do lado americano.