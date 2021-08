Reprodução Policiais são convocados por ex-comandante da Rota para ato bolsonarista

O ex-comandante das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA), Ricardo Nascimento de Mello Araújo, convocou policiais militares veteranos a participar da manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Avenida Paulista no dia 07 de setembro. As informações são da jornalista Camila Mattoso.

Através de um vídeo em suas redes sociais, o atual diretor-presidente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) alega que é preciso ir às ruas "ajudar o presidente Jair Bolsonaro".

"Veteranos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós temos que dia 7 de setembro ajudar o nosso presidente Bolsonaro. A PM de SP participou dos principais movimentos do nosso país (...). Não podemos nesse momento em que o país passa por essa crise, com o comunismo querendo entrar (…). (…) Eu vejo que nós da PM de SP, a força pública, nós devemos nos unir. E no dia sete de setembro, todos os veteranos de SP, estar presente na Avenida Paulista", diz Ricardo.

O ponto de encontro, segundo o ex-comandante, será no 1º Batalhão de Choque da Rota. Dali, todos os policiais militares que aderirem ao ato poderão se encontrar e partir rumo a Avenida Paulista.





Há uma preocupação, no entanto, por parte da Polícia Civil com manifestantes que possam estar armados no ato bolsonarista em 7 de setembro. Através de seu Departamento de Inteligência, foram detectados intensos sinais de 'animação' por parte de possíveis integrantes do apoio ao governo federal em comparecer armados ao ato em pról do governo federal.