Bolsonaro oferece outros quatro ministérios ao Centrão, diz jornalista

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) , que recentemente nomeu o líder do Centrão no Senado, Ciro Nogueira (PP-PI), para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, deve dar ainda mais espaço para o bloco de centro no governo. Isso porque, segundo o jornalista Lauro Jardim, o mandatário teria oferecido outros quatro ministérios para o grupo.

Não há informações de quais ministérios foram disponibilizados para o Centrão, porém, há um consenso de que dois deles seriam ocupados por senadores e outros dois por deputados federais.

Bolsonaro e Centrão vivem altos e baixos. Durante a última semana, ou seja, antes da oferta de ministérios ao bloco, integrantes de centro tentaram convencer - sem sucesso - o presidente Jair Bolsonaro a não apresentar o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.





Questionado sobre a possibilidade do grupo abandonar o presidente Bolsonaro, um importante membro do Centrão foi taxativo: "Antes de 2 de abril, ninguém sai". Curiosamente, a data corresponde a seis meses cravados antes da eleição - prazo final para desincompatibilização de quem disputará as eleições.