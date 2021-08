Sérgio Galdino 'Filhos de Bolsonaro cavaram a cova do governo', opina Janaina Paschoal

Janaina Paschoal (PSL-SP), deputada estadual, publicou nas suas redes sociais neste domingo (22) tecer opinar em relação a gestão de Jair Bolsonaro (sem partido) à frente do Planalto. Na visão da parlamentar, os filhos do presidente "cavaram a cova" do governo.

"E, a depender do cenário em 22, votarei em Bolsonaro. Mas não pensem que eu deixei de ver que os filhos do Presidente e seus Deputados aduladores, cada um a sua maneira, cavaram a cova desse governo e prejudicaram muito o meu trabalho. Não tem Rute, não tem Raquel! Acordem!", opinou Janaina.

As mensagens da deputada foram publicadas após um tuíte de Eduardo Bolsonaro, onde alega que, "se PT voltar ele não será tão "bonzinho" como antes. Seus líderes estão velhos e querem ver executar seu projeto de poder, sua sociedade perfeita e isso passa por calar todas as vozes contrárias colocando um nome bonitinho nestas medidas, tais como 'regulamentar a comunicação'".

Após a declaração do filho do presidente, a deputada estadual criticou o "radialismo" do trio - Eduardo, deputado federal; Flávio, senador da República; e Carlos, vereador do Rio de Janeiro - que instiga "seus cães contra as mínimas divergências".





"Análise correta; porém, já passou da hora de vocês perceberem que o radicalismo 'ao contrário' elevou as chances desse indesejável retorno! Tivessem agido com alguma racionalidade, não estaríamos correndo risco! Quantas vezes instigou seus cães contra as mínimas divergências?", finalizou Paschoal.