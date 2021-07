Repredução Meninos desaparecidos em Belford Roxo

Um suspeito de envolvimento no desaparecimento de Lucas Matheus, de 8 anos, Alexandre da Silva, 10, e Fernando Henrique, de 11, em dezembro do ano passado, foi preso nesta terça-feira (20), em Belford Roxo , na Baixada Fluminense (RJ). Erick Faria de Paula, o "Rabicó", foi encontrado por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo).

De acordo com a Polícia Militar, militares realizavam um patrulhamento pelo bairro Piam, quando perceberam um homem em atitude suspeita nas imediações do Caminho Jambui. Durante a abordagem, ele foi identificado e preso. Contra "Rabicó" há dois mandados de prisão em aberto. A ocorrência foi encaminhada para a 54ªDP (Belford Roxo).

Na última sexta-feira (16), o Portal dos Procurados divulgou um cartaz pedindo informações que possam levar às prisões de sete homens que se tornaram réus por torturarem um homem acusado injustamente, no dia 12 de janeiro, pelo desaparecimento dos três meninos. Ao todo, dez pessoas se tornaram réus pelo crime. Um deles já está preso e outros dois não tiveram pedido de prisão expedido.