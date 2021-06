Reprodução/Twitter Policiais no bairro do Jacarezinho

O Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgou dados que mostram que o Rio de Janeiro registrou 111 mortes no mês de maio decorrentes apenas de ações policiais.



De acordo com as informações, desse total, 24,3% – ou seja, 27 mortes – são resultado apenas da Operação da Polícia Civil no Jacarezinho , no início de maio, classificada como a mais letal da história do Rio. A ação deixou 28 mortos e, entre eles, o policial André Leonardo de Mello Frias.

Apesar disso, segundo o instituto, o mesmo mês registrou uma queda de 21,8%, em relação aos 142 casos de abril, como mencionou reportagem do jornal O Globo .

Além disso, também houve uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando o ISP calculou 130 óbitos.