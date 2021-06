Reprodução/Setcesp Dois policiais civis foram presos por supostamente sequestrar e extorquir um membro do Primeiro Comando da Capital (PCC)

Uma dupla de policiais civis foi detida na manhã desta sexta-feira (18) por supostamente sequestrar e extorquir Bruno Fernando de Lima Flor - conhecido como Armani. A vítima seria integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

A prisão dos agentes de segurança ocorreu após uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a pedido do Ministério Público de São Paulo. O crime, segundo o órgão, teria acontecido em 24 de julho de 2020. Os policiais detidos atuavam no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

