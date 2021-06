Reprodução/Ravi Marques/TV Clube Ana Valeska Araújo foi vítima de feminicídio pelo ex-companheiro Wagner Dias Freitas

Ana Valeska Araújo foi morta vítima de feminicídio pelo ex-marido, Wagner Dias Freitas, na Avenida Homero Castelo Branco, Zona Leste de Teresina, no Piauí . O crime ocorreu no dia dos namorados, último sábado (12), mas as imagens do ocorrido foram divulgadas na última terça-feira (15). Assista:





Nas imagens, é possível observar que Wagner estava a espera de Ana Valeska. O assassino estacionou seu veículo ao lado do carro da vítima. Ao sair de uma loja acompanhada, o ex-marido sacou um a arma de fogo e correu em direção de sua ex-companheira.

Após ir atrás da vítima, Wagner segura Ana e realiza um disparo com a arma. Após o assassinato, o homem virou-se de costas à cena do crime e tirou a própria vida com um tiro contra si.

Luana Sena, delegada do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e responsável pela apuração do caso, informou que a corporação conversou "com familiares que estavam no local, muito abalados e revoltados em razão do assassinato. Alguns colegas de trabalho também estiveram lá e disseram que ela estava pedindo auxílio às pessoas que prestam serviço de segurança no local em que trabalhava, então ela realmente estava se sentindo ameaçada e temendo pela vida".





Mesmo com as recentes ameaças realizadas pelo ex-marido, Ana optou por não realizar um Boletim de Ocorrência ou solicitar medida protetiva contra Wagner.