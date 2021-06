Reprodução/Polícia Civil do DF Cartaz de procurado de Lázaro Barbosa de Souza

A polícia procura há oito dias o serial killer que matou uma família inteira em Ceilândia, na região administrativa de Brasília, no último dia (9) . Lázaro Barbosa, de 33 anos, é conhecido como "serial killer do DF". Uma pessoa disse ter visto o fugitivo na tarde desta quarta-feira (16), próximo a base da polícia no local. As informações são da Record TV. Policiais do Distrito Federal e de Goiás fazem um mega cerco policial num raio de cerca de 10 km da fazenda.

Ontem (15), Lázaro invadiu uma chácara de Edilândia, Goiás, onde pediu comida e fez reféns . Com um chacareiro, ele teria trocado tiros. Ainda durante as buscas da última terça-feira (15), um policial foi baleado pelo fugitivo. Os tiros foram de raspão no rosto do sargento. Segundo informações da Record TV, os policiais fazem buscas na mata e teriam encontrado uma camiseta com manchas de sangue. O Secretário de Segurança de Goiás ainda não confirmou que a camiseta seria do serial killer.

Lázaro é caçador e conhecido como "mateiro", termo atribuído a quem conhece as matas. Esse fato, dificulta a procura da polícia, pois ele sabe como se locomover e sobreviver em meio ao matagal.