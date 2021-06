Reprodução/TV Anhanguera Lazaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, está foragido há 8 dias

Procurado há oito dias por suspeita de matar quatro pessoas da mesma família (pai, mãe e dois filhos) em Ceilândia e balear outras quatro durante a fuga em Goiás, entre elas um policial , Lázaro Barbosa, 32, também teria estuprado uma mulher em 2009 com a ajuda de seu irmão — Deusdete, morto há cinco anos.

A vítima, uma moradora de Ceilândia atualmente de 31 anos, conta como tem sido acompanhar a caçada pelo criminoso nessa última semana. “Não está sendo fácil relembrar tudo o que passei”, disse ao site Metrópoles.



À época, Lázaro e seu irmão invadiram armados com uma espingarda e uma faca uma casa no Sol Nascente. Eles a vítima de 19 anos e sua família de refém. Todos foram despidos e trancados no banheiro.

A mulher diz que foi violentada e agredida em um córrego da cidade. “Foram bárbaros”, recorda.



“Comecei a ouvir barulhos de cachorros, vozes ao longe e um helicóptero passava perto. Achei que eles iam me matar, porque vi o rosto deles. Mandaram eu dar uns passos para frente e, quando virei, já não estavam mais lá”.

Lázaro está sendo procurado pelas polícias do Distrito Federal e de Goiás há oito dias. Nesta madrugada (16), ele foi visto em uma fazenda a 8km de Edilândia (GO). Ele teria arrombado a porta, preparado comida e ido embora.