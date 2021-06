Polícia Civil/Divulgação Brinquedos usados para atrair as crianças foram encontrados na casa do suspeito

Um homem de 31 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de duas crianças de 8 anos, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Uma das vítimas, de acordo com a Polícia Civil, é afilhada do suspeito.

O caso começou a ser apurado em março de 2020 quando os policiais receberam relatórios com dois vídeos contendo cenas de estupro e abusos sexuais de menores de idade. O suspeito foi preso nesta segunda-feira (7) após o pais da criança reconhecer o homem.

"Ele é padrinho de consagração da vítima. Com todo esse material, a PCMG representou ao Poder Judiciário pela busca e apreensão na residência do suspeito, bem como mandado de prisão preventiva", disse o delegado Carlos Eduardo Vaz de Oliveira.

Mais de cem vídeos com cenas de pedofilia e outros materiais foram apreendidos na casa do investigado, como brinquedos usados para atrair as crianças, notebooks e celulares. Segundo as apurações, mais crianças já foram vítimas do homem, e os agentes desconfiam de que outras pessoas estejam envolvidas no esquema de abuso sexual infantil. "Já temos informações de mais três. E outros autores também, já que, a princípio, trata-se de uma grande rede de pornografia infantil", explicou Oliveira.