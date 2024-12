Reprodução/Orca Network Orcas foram vistas usando salmão como chapéu 37 anos depois





Um grupo de orcas que frequentam o Estreito de Puget , no estado de Washington ( EUA ), foi visto novamente utilizando salmões mortos como chapéu . A “moda” entre os animais, observada pela primeira vez em 1987 na mesma região, não havia se repetido até então. O hábito peculiar não tem uma explicação exata dada pela ciência.

As orcas são animais conhecidos pela inteligência, capazes de caçar com estratégias elaboradas e que possuem comportamentos complexos para o mundo animal. Parentes maiores e mais ferozes que os golfinhos, as orcas também caçam por diversão.

Chapéu de salmão

Os registros do chapéu de salmão foram feitos por fotógrafos de vida selvagem e divulgados inicialmente por pesquisadores. Deborah Giles, diretora de ciência e pesquisa da organização sem fins lucrativos Wild Orca, presenciou a volta da moda do chapéu de salmão enquanto observava orcas, golfinhos e baleias no Estreito de Puget, no sudoeste de Washington, em novembro.

Ela contou a jornais locais que ainda não descobriram os motivos das orcas voltarem a colocar salmões mortos na cabeça. Giles testemunhou o estranho comportamento em 1987 e ficou surpresa de vê-lo mais uma vez.

A moda original foi lançada em 1987 pela matriarca de um grupo de orcas do Estreito de Puget. No início, apenas ela desfilava com chapéu de salmão. Passados alguns dias, todo o seu grupo já a imitava. Em seis semanas, tinha virado febre pelas populações de orcas do Nordeste do Pacífico, de acordo com um estudo na revista Biological Conservation.

No ano seguinte, a matriarca continuava utilizando os peixes sobre a cabeça, mas sem que os outros animais a imitassem — a moda havia passado. Passou quase 40 anos esquecida até aparecer novamente agora.

O biólogo Andrew Foote, da Universidade de Oslo, na Noruega, afirmou à revista digital Live Science que a moda do chapéu de salmão parece ser específica das orcas da Costa Oeste. Como as orcas vivem por muitos anos, a moda pode ter sido ressuscitada por um dos animais que usavam peixes como chapéu nos anos 80.

Possíveis explicações

Uma hipótese levantada pelos cientistas é que o comportamento seja útil quando a comida é abundante. Pode ser que as orcas tenham tanta comida disponível que façam uma "reserva" sobre a cabeça, para o caso de sentirem fome. Essa teoria está alinhada com as condições atuais do local, que neste ano estão excepcionalmente repletas de cardumes de salmão.

Giles diz que outros grupos de orcas já foram vistas com pedaços de comida sob a nadadeira peitoral. Ela especula que o salmão pode ser pequeno demais para ser guardado de maneira segura sob a nadadeira, e por isso as orcas carregam sobre a cabeça.





Orcas também são conhecidas por carregar na cabeça presas bem maiores que salmões, como pequenos golfinhos. Diferentemente do salmão, que vira comida, nem sempre os golfinhos são mortos e devorados. O comportamento foi observado por Giles, na costa da Columbia Britânica, no Canadá, e teve estudo publicado na revista Marine Mammal Science. Os motivos dos animais continuam um mistério.

Em 1987 os pesquisadores não puderam acompanhar os animais e estudar seu comportamento, mas neste ano, com a volta da “moda”, Giles e sua equipe possuem drones à disposição. Eles querem provar a tese de que as orcas depois comem o salmão. Se não conseguirem, terão que buscar outra explicação.