iStock Professora da Universidade do Colorado afirmou que os estudantes estão preocupados neste momento

Universidades americanas estão aconselhando estudantes e funcionários estrangeiros a voltarem aos campus antes da posse de Donald Trump , em 20 de janeiro. As instituições temem que as promessas de deportação em massa feitas durante a campanha do presidente eleito possam prejudicar os alunos.

"Todos os estudantes estrangeiros estão preocupados neste momento", afirmou Chloe East , professora da Universidade do Colorado em Denver , à BBC .

Mais de 400 mil estudantes sem documentação estão matriculados no ensino superior nos Estados Unidos, de acordo com o Portal de Imigração de Educação Superior. Autoridades ligadas ao governo de Trump sugeriram a construção de grandes instalações para deter imigrantes sem documentos enquanto aguardam deportação.

Tom Homan, nomeado " czar da fronteira ", declarou que a prioridade será deportar criminosos violentos e aqueles que representem ameaças à segurança nacional. Apesar disso, o setor educacional continua apreensivo.

"Os estudantes estão muito preocupados e estressados devido à incerteza em torno da imigração. Eles estão preocupados com seus vistos e com a possibilidade de continuar seus estudos”, disse.

Alertas de viagem





A Universidade de Massachusetts emitiu um alerta de viagem para que estudantes e professores estrangeiros "considerem seriamente" retornar antes da posse. A medida é baseada em experiências anteriores, como as proibições de viagem decretadas por Trump em 2017, que barraram cidadãos de vários países predominantemente muçulmanos, além da Coreia do Norte e Venezuela.

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e a Universidade Wesleyana também emitiram alertas semelhantes. Em Yale, o Escritório de Estudantes e Acadêmicos Estrangeiros organizou um seminário online para abordar as preocupações sobre possíveis mudanças nas políticas de imigração.





A política de Ação Diferida para Chegadas na Infância (DACA), que protege mais de meio milhão de imigrantes que chegaram aos EUA ainda crianças, também está em risco. Trump já tentou encerrar o programa durante seu primeiro mandato.

Clima de incerteza





Estudantes asiáticos, especialmente chineses, temem os impactos nas relações entre EUA e China. Aoi Maeda, estudante japonesa do Earlham College, disse que tem apreensão sobre o novo governo,

"Estou planejando me formar em maio de 2026, mas agora que o governo vai se tornar um pouco mais perigoso, tenho menos esperanças de que as coisas deem certo", afirmou.

Maeda destacou a preocupação com mudanças frequentes nas regras: "Sinto que estudantes estrangeiros com visto podem ser afetados e será mais fácil nos deportarem”, disse.