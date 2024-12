Reprodução/Globo Clientes relatam larva em creatina





A Polícia Civil interditou uma fábrica em Jundiaí , no interior de São Paulo , que produzia suplementos alimentares para a Soldiers Nutrition , empresa de Yuri Silveira de Abreu e Fabiula de Arruda Freire , conhecidos como "rei e rainha da creatina ".

A ação revelou que o local operava sem licença para produção e apresentava condições sanitárias precárias. A Soldiers, que possui uma fábrica própria avaliada em R$ 15 milhões, terceiriza parte da produção devido à alta demanda.

Durante a inspeção, foram encontrados suplementos em condições inadequadas. Um lote de creatina estava empedrado e impossível de ser quebrado até mesmo com marteladas. Conversas entre os funcionários, obtidas pelo programa 'Fantástico', indicaram suspeitas sobre a qualidade do produto, que teria origem chinesa. A Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) apontou que tal característica pode indicar baixa qualidade.

Outros problemas foram relatados por consumidores, incluindo a presença de larvas e fios semelhantes a teias de aranha em suplementos. Outro produto da empresa, o Whey Protein, também recebeu queixas de itens estranhos nas embalagens, como plástico e fragmentos de borracha.

Investigações ampliam suspeitas contra a Soldiers Nutrition



A fábrica interditada não é o único foco das autoridades. A sede da Soldiers Nutrition já havia sido alvo de busca e apreensão em outubro, quando produtos impróprios para consumo e outras irregularidades sanitárias foram identificados. Paralelamente, investigações apuram denúncias de fraudes fiscais e lavagem de dinheiro, com um faturamento declarado de R$ 150 milhões em 2023 e projeções de R$ 250 milhões para 2024.

Um estudo da Abenutri analisou 88 marcas de creatina vendidas no Brasil para verificar sua composição, e cerca de 20% foram reprovadas. Apesar das denúncias, a creatina da Soldiers foi aprovada no teste. Entretanto, a associação alerta para práticas como adulteração com amido em produtos do segmento.

Defesa da empresa refuta acusações



Em nota, a Soldiers Nutrition classificou as investigações como injustas, argumentando que as denúncias seriam infundadas e que os produtos apreendidos não passaram por perícia oficial. A defesa também afirmou que os suplementos em estado endurecido não foram comercializados e que a operação teria prejudicado indevidamente os negócios e os envolvidos.

A creatina, amplamente reconhecida pela eficácia e segurança, é um dos suplementos mais consumidos no Brasil. Contudo, casos como esse reforçam a importância de fiscalizações rigorosas para garantir a qualidade e a segurança dos produtos no mercado.