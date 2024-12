Arquivo pessoal Yasmin da Silva Cândido tem 22 anos





Yasmin da Silva Cândido, de 22 anos, moradora de Viçosa (MG), enfrenta complicações graves causadas pela acalasia , doença rara que dificulta a passagem de alimentos do esôfago para o estômago . Com peso atual de 27 kg, ela depende de uma sonda para se alimentar e busca arrecadar R$ 20.000 para realizar um procedimento cirúrgico no Recife (PE), agendado para 7 de janeiro.

A jovem, mãe de três crianças, foi diagnosticada com acalasia em 2020 após apresentar sintomas como dificuldade para engolir alimentos, azia e perda de peso.

Inicialmente, foi submetida a dilatações pneumáticas durante quatro anos, mas o tratamento perdeu a eficácia em 2023.

Em maio deste ano, Yasmin foi diagnosticada com insuficiência intestinal, o que resultou na remoção de metade do intestino e no uso de uma bolsa de colostomia.

“Essa doença mudou totalmente minha vida e, depois da retirada do meu intestino, tudo piorou. Estou desnutrida, pesando poucos quilos, acamada, e tenho que andar e sair de casa de cadeira de rodas”, relatou ao G1.





Procedimento

O procedimento indicado para Yasmin é a POEM (Miotomia Endoscópica Peroral), uma técnica menos invasiva realizada por endoscopia digestiva alta.

Segundo especialistas, o método reduz complicações e melhora a qualidade de vida, embora não cure a doença. A cirurgia permitirá que a jovem recupere peso e volte a se alimentar de forma mais adequada.

A causa da acalasia de Yasmin foi atribuída à infecção pelo Trypanosoma cruzi, responsável pela Doença de Chagas, provavelmente contraída na infância.

Luta contra a doença

A jovem compartilhou que a luta contra a doença a deixou acamada e com crises de ansiedade: “Dependo de remédio para dormir e cuidar dos meus filhos se tornou difícil".

A família busca apoio financeiro para custear a cirurgia. Yasmin expressa esperança no procedimento: “Vou voltar a me alimentar e recuperar meu peso para ter minha vida normal".